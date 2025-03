Tror forhandlingene om våpenhvile blir vanskelige

Delegasjoner fra både Russland og Ukraina skal holde separate samtaler om en våpenhvile med amerikanske diplomater i Saudi-Arabia de neste 48-timene.

– Vi er bare på begynnelsen av denne veien, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov til statlig russisk TV i forkant av morgendagens samtaler i Saudi-Arabia.

Ifølge ham gjenstår det mange utestående spørsmål om hvordan en potensiell våpenhvile kan implementeres.

Russlands president Vladimir Putin har avvist et felles amerikansk-ukrainsk forslag om en fullstendig og umiddelbar 30-dagers våpenhvile. Han har i stedet foreslått at kun angrepene mot energianlegg stanses.

– Det er vanskelige forhandlinger framover, uttaler Peskov.

Til tross for at begge parter har foreslått ulike planer for en midlertidig våpenhvile, har angrepene fortsatt i samme skala. Et russisk angrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv tok livet av tre sivile i løpet av natten, og flere er drept i andre deler av landet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at møtet mellom ukrainske og amerikanske tjenestepersoner skal finne sted i Riyadh allerede i dag.

