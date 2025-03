Søndagens kunngjøring var ventet. Carney sa at han ønsker et sterkt mandat fra sine medborgere.

– Det er så mye mer å gjøre for å sikre Canada, sa han da han kunngjorde nyvalget.

Carney tok over som leder for Det liberale partiet i mars, og tok dermed også over som statsminister i Canada.

Det ventes at USA får stor plass i den kommende valgkampen. Forholdet mellom nabolandene har kjølnet betraktelig etter at president Donald Trump overtok presidentembetet. Carney omtalte handelskrigen med Trumps USA som «en av de alvorligste truslene i vår levetid».

– Han ønsker å ødelegge oss slik at Amerika vil eie oss. Vi vil ikke la det skje, sa statsministeren ifølge BBC.

Daglige angrep fra Trump

Carney ga dermed startskuddet for en fem uker lang valgkamp. Det skjedde da han besøkte generalguvernør Mary Simon.

Hun innehar en konstitusjonell og seremoniell rolle som representant for Canadas statsoverhode, kong Charles, og Carney ba her om at nasjonalforsamlingen oppløses.

Det så først ut til at det liberale regjeringspartiet gikk mot et historisk valgnederlag i år, inntil Trump erklærte handelskrig. Trump har gjentatte ganger sagt at Canada burde bli USAs 51. delstat, og han erkjente fredag at han har snudd opp ned på canadisk politikk.

Trumps nesten daglige angrep på Canadas suverenitet har opprørt canadiere og ført til en oppblomstring av nasjonalisme som har styrket de liberales meningsmålinger.

Avgjørende

De konservatives leder Pierre Poilievre er Carneys viktigste utfordrer. Han har understreket at han også vil stå opp mot Trump.

– Jeg vil insistere på at presidenten anerkjenner Canadas uavhengighet og suverenitet. Jeg vil insistere på at han stanser tollen på varer fra landet vårt, sa Poilievre da han lanserte sin valgkamp.

En av Poilievres allierte, Albertas førsteminister Danielle Smith, har likevel sagt i et intervju at hennes partileder vil være «veldig synkronisert» med «den nye retningen i USA».

To partier dominerer

– Det kommende valget vil bli et av de mest avgjørende i vår levetid, skrev Carney i sosiale medier i løpet av natten.

Valgkampen for 343 seter eller valgkretser i underhuset vil vare i 37 dager. Selv om andre partier stiller til valg, er det bare de liberale og de konservative som har sjanse til å danne regjering.

Partiet som får flertall i nasjonalforsamlingen, enten alene eller med støtte fra et annet parti, vil danne den neste regjeringen, og dets leder vil bli statsminister.

(NTB)