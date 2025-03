Zelenskyj: – Må presse Putin til å stoppe

– I dag er allerede det andre møtet mellom de ukrainske og amerikanske delegasjonene i Saudi-Arabia. Vårt team jobber konstruktivt og samtalene er ganske nyttige, sier Zelenskyj i en uttalelse.

– Men uansett hva vi snakker om med våre partnere, må vi presse Putin til å gi en reell ordre om å stoppe angrepene. Den som startet denne krigen, må også stanse den, legger han til.

Ukrainas forsvarsminister Rustem Umerov opplyste tidligere søndag at samtalene mellom delegasjonene var i gang. Ifølge ham skulle partene blant annet diskutere beskyttelse av kritisk energiinfrastruktur i Ukraina.

Delegasjoner fra både Russland og Ukraina skal holde separate samtaler om en våpenhvile med amerikanske diplomater i Saudi-Arabia de neste 48 timene. Målet er å få til en delvis våpenhvile i Svartehavet.

Witkoff venter fremgang

USAs spesialutsending Steve Witkoff sier at han venter å se fremgang mot en våpenhvile under samtalene. Han er spesielt optimistisk til en våpenhvile knyttet til energiinfrastruktur og mål i Svartehavet.

– Jeg tror dere kommer til å se mye fremgang, spesielt med tanke på en våpenhvile i Svartehavet mot skip fra begge land. Det kommer til å utvikle seg i retning av en full våpenhvile, sier han til Fox News.

USAs sikkerhetsrådgiver Mike Waltz speiler Witkoffs optimisme.

– Vi kommer nærmere, og vi er nærmere fred nå enn vi noensinne har vært, sier han til CBS.

Kreml: Tøffe samtaler

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa tidligere søndag at han tror samtalene i Riyadh blir tøffe.

– Vi er bare på begynnelsen av denne veien, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov til statlig russisk TV i forkant av morgendagens samtaler i Saudi-Arabia.

USA og Ukraina har tidligere sammen lagt fram et forslag til en midlertidig våpenhvile. Putin har imidlertid avvist forslaget, men har selv lagt fram et forslag om å bare stanse angrep mot energiinfrastruktur, et forslag Ukraina har vært positive til.

(NTB)