Det er ikke kjent om det er fattet en beslutning når det gjelder det andre selskapet Etikkrådet mener bør utestenges. Det er heller ikke kjent hvilket selskap det er.

– Navnet på det andre selskapet er ikke offentliggjort, så det kan vi dessverre ikke kommentere, opplyser fagsjef Aslak Skancke i Etikkrådets sekretariat til NTB.

Bulldosere

KLP solgte seg i fjor ut av Caterpillar og begrunnet dette med at de i lengre tid har «levert bulldosere og annet utstyr som har blitt brukt til å rive palestinske hus og infrastruktur for å rydde plass til israelske bosetninger».

Oljefondets hadde ved årsskiftet aksjer for over 24 milliarder kroner i selskapet, og Etikkrådet har ikke anbefalt utestengelse.

I årsmeldingen nevnes ikke Caterpillar ved navn, men rådet skriver at det «skal svært mye til» før produsenter av «for eksempel anleggsmaskiner» skal kunne utelukkes.

– Når Etikkrådet har valgt å ikke anbefale å utelukke slike selskaper, skyldes dette først og fremst at det er vanskelig å påvise et klart ansvarsforhold mellom produsenten og brukeren av anleggsmaskinene, heter det i årsmeldingen.

– Dersom produkter er tett forbundet med normbrudd, eller skreddersys for å fungere til normbrudd på Vestbredden, vil Etikkrådet foreta en konkret vurdering av hver enkelt sak, heter det videre.

Turisme

Selskaper som på annet vis tilbyr tjenester til israelske bosettere, som å selge matvarer i bosetningene, gir heller ikke grunnlag for utelukkelse, mener Etikkrådet.

Det samme gjelder tjenester som tilbyr overnatting i de ulovlige bosetningene, mener de.

Oljefondet hadde ved årsskiftet aksjer verdt nærmere 22 milliarder kroner i Booking.com og nærmere 4,8 milliarder kroner i Airbnb. Begge de to selskapene er å finne på FNs svarteliste.

– Rådet har heller ikke funnet at nettbaserte tjenester som formidler overnatting i bosetningene, utgjør et så vesentlig bidrag til okkupasjonen at det faller inn under hva de etiske retningslinjene er ment å ramme, heter det årsmeldingen.

Høy terskel

Terskelen for utelukkelse skal være generelt høy, understreker Etikkrådet.

– Etikkrådet legger til grunn at retningslinjene ikke er ment å føre til utelukkelse av selskaper med enhver form for tilknytning til folkerettsbrudd, verken på Vestbredden eller i andre konfliktområder, heter det i årsmeldingen.

– Et viktig moment er om selskapenes aktivitet har betydning for at folkerettsbruddet kan finne sted, mener rådet.

(©NTB)