Dagens Industri: – Bytt ut kronen med euro

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Dagens Industri

Den svenske regjeringen ventes snart å legge frem planer for hvordan opprustningen av forsvaret skal finansieres. Men Ulf Kristersson og hans regjering bør tenke videre. Nå, om noen gang, er tiden inne for å starte prosessen med å bytte ut kronen med euro.

Den langsiktige trenden viser at den svenske kronen har svekket seg på en måte som ikke gjenspeiler den svenske økonomiens faktiske situasjon over tid.

Kronen har riktignok styrket seg noe den siste tiden, men den overordnede trenden er likevel tydelig: Valutaen har tapt verdi på en måte som ikke speiler økonomiens styrke.

I tillegg har argumentene for et valutaskifte blitt mye sterkere av det som skjer i verden i dag. Denne krisen handler ikke primært om økonomi – men spørsmålet om å bytte valuta gjør det heller ikke lenger. Det handler i stor grad om politikk og innflytelse.

Krisen har allerede vist hvilken sentral rolle EU vil spille i forsvaret av Europa fremover. Mens NATO på kort sikt må håndtere Donald Trumps uforutsigbarhet, kan EU forme sin egen fremtid.

I denne organisasjonen bør Sverige ha en fremtredende rolle – en reell mulighet til å påvirke retningen.

Men for å få det til, må vi våge å forlate vår selvvalgte isolasjon og bli en del av EUs kjerne.

Å søke om medlemskap i eurosonen er inngangsbilletten til denne indre kretsen.

The Wall Street Journal

Problemet med Irans oljeeksport er i realiteten et kinesisk importproblem. Rundt 90 prosent av Irans ulovlige oljeeksport går til Kina, som får en betydelig rabatt. For å stanse disse salgene, som finansierer iransk terrorvirksomhet i utlandet, er det avgjørende å endre Kinas risikokalkyle.

Financial Times

Finansminister Rachel Reeves vil stå overfor tøffe valg i høstens budsjett dersom hun ikke lærer av det forrige. Hun må sørge for at Storbritannia har den finanspolitiske troverdigheten og vekstagendaen som kreves for å møte disse endringene.

Die Welt

Det er ingen tegn på at Recep Tayyip Erdogan er i ferd med å falle i Tyrkia. Erdoğan ønsker å fjerne den siste maktbegrensningen: Tidsbegrensningen på presidentperioder. Erdogan trenger ikke frykte press fra utlandet. Kritikken fra Europa har vært mild, og USA vil ikke blande seg inn.

