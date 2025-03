Vietnam igjen i skuddlinjen

Midt i handelsskvisen

Atter en gang befinner altså Vietnam seg i en utfordrende skvis mellom USA og Kina, som en mild moderne variant av krigsårene 1957–1975. Denne gangen er det ikke en ideologisk kamp mellom kapitalisme og kommunisme som sådan, men en handelskrig med toll som skarpe våpen.

For der USA er landets største eksportdestinasjon, er Kina den største handelspartneren og markedet det importeres mest fra. Kinesiske selskaper står dessuten for en tredjedel av nye investeringer i Vietnam, ifølge tall fra myndighetene, i et forsøk på å unngå handelsrestriksjonene rettet mot eget hjemland.

Nettopp denne praksisen kan bli problematisk dersom Trump-administrasjonen skulle bestemme seg for at deler av vietnamesisk eksport til USA i realiteten stammer fra Kina.

Det er vanskelig å gjøre både USA og Kina til lags.

I Vietnam er man bevisst problemstillingen og jobber med å luke ut kinesiske produkter som får et «Made in Vietnam» stempel uten at verdiskapning er blitt gjennomført lokalt.

Regjeringen har dessuten foreslått en rekke tiltak for å jevne ut handelsbalansen med USA, deriblant storinnkjøp av Boeing-fly og amerikansk teknologi.

Kanskje blir løsningen å sikre god behandling av Donald Trumps og Elon Musks planlagte investeringer i landet, henholdsvis et omfattende golfanlegg til 1,5 milliarder dollar og et Starlink-prosjekt.

«Bambusdiplomati»

Det er vanskelig å gjøre både USA og Kina til lags. Med sitt såkalte «bambusdiplomati», kjennetegnet av fleksibilitet, motstandskraft og uavhengighet, gjør vietnamesiske myndigheter sitt beste for å balansere på en stadig tynnere line.

Grunnet frykten for å bli presset til å velge side, har Vietnam siden 2016 hatt som uttalt politisk strategi å opprettholde nasjonal suverenitet og uavhengighet, samtidig som man tilpasser seg den komplekse og skiftende dynamikken i global geopolitikk. Konseptet er inspirert av lignende nøytrale holdninger til internasjonal storpolitikk sett i land som Singapore og Sveits.

Vietnam rangeres av MSCI som et «frontier market», nivået under fremvoksende markeder. Det innebærer med andre ord både stor risiko og stort vekstpotensial. Flere ETF-er og fond tilbyr eksponering spesifikt mot det vietnamesiske aksjemarkedet, eller mot «frontier markets»-indeksen der Vietnam utgjør hele 25 prosent.

Henrik Sommerfelt

Leder for Skandinavia, CMC Markets