Topptjenestemenn i USA, inkludert visepresidenten og forsvarsministeren, delte ved en feil hemmelige detaljer om militærangrepene i Jemen i en privat meldingstråd med en journalist. Lekkasjonen har utløst kraftige reaksjoner i Washington, melder FT.

Feilen skjedde da Jeffrey Goldberg, sjefredaktør i The Atlantic, ble lagt til i en Signal-gruppe av nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz. Gruppen diskuterte angrepene på Houthi-opprørere, der flere uttrykte forakt for europeiske allierte og foreslo at Europa burde betale for operasjonen.

Kritikk fra begge partier

Lekkede meldinger viser at senator JD Vance mente Houthi-trusselen primært var et europeisk problem, siden kun en liten del av USAs handel går gjennom Suez-kanalen. Han fryktet at angrepet kunne føre til høyere oljepriser og bli en «bailout» for Europa.

Trump-administrasjonen har fått kraftig kritikk for hendelsen. Demokratene kaller det en «sikkerhetsskandale uten sidestykke», mens republikanske kongressmedlemmer også har reagert.

– Klassifisert informasjon skal ikke deles på usikrede kanaler – og absolutt ikke med journalister, skrev republikaneren Mike Lawler på X, ifølge FT.

Trump selv hevdet at han ikke kjente til lekkasjen, men avfeide The Atlantic som en «irrelevant» publikasjon.