Raser etter skandale: – Det mest sjokkerende bruddet

Etter mandagens Signal-skandale, der avisen The Atlantic avslørte at journalister ble lagt til i en chattegruppe der 18 høytstående amerikanske tjenestemenn diskuterte hemmelig informasjon, gjør Demokratene seg klare til å grille Trump-tjenestemenn, skriver Axios.

Tirsdag og onsdag skal det være høringer, og Demokratene forbereder seg på offensiv. CIA-direktør John Ratcliffe og etterretningsdirektør Tulsi Gabbard møter i Senatet tirsdag, før Representantenes hus står på agendaen dagen etter.

– Well, somebody f**ked up, uttalte den republikanske senatoren Tim Sheehy til journalister mandag.

Rasende på Hegseth

Demokraten Jim Himes har varslet harde spørsmål, med særlig fokus på avsløringene fra The Atlantic, ifølge Axios.

– Dette er et av de mest sjokkerende bruddene på militær etterretning jeg har lest om på svært, svært lenge, sa Senatets minoritetsleder Chuck Schumer.

Minoritetsleder for Demokratene i Representantenes hus, Hakeem Jeffries, kalte forsvarsminister Pete Hegseth «den mest uegnede personen som noen gang har ledet Pentagon i USAs historie».

Hegseth var en del av Signal-gruppen som ble avslørt mandag, sammen med visepresident Vance, utenriksminister Marco Rubio og chat-grunnleggeren, nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz.

Skal ikke skje igjen

I chatloggen fremgår det at Hegseth potensielt har delt gradert informasjon om et angrepsmål i Jemen, inkludert detaljer om mål og tidspunkt – hele to timer før aksjonen.

– Ingen sendte krigsplaner på tekst, og det er alt jeg har å si, sa Hegseth til The Atlantic.

Hegseth får støtte fra Republikanernes leder i Representantenes hus, Mike Johnson, som omtaler hendelsen som en «feil» som «ikke vil skje igjen».