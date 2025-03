WSJ: Den egentlige avsløringen i Jemen-chatten

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

En journalist i The Atlantic fikk tilsendt planer om Jemen-angrepene før de skjedde. Den virkelige nyheten bak denne avsløringen er at personene bak bekreftet bildet offentligheten har av dem. Visepresident JD Vance ønsket amerikansk retrett selv om Donald Trump beordret det motsatte.

President Donald Trump hevder å lede den mest transparente administrasjonen i historien, men det var kanskje ikke på denne måten han ønsket det. Meldingsappen Signal ble altså brukt til å diskutere operasjonelle detaljer om mål, våpen og angrepssekvenser.

«Jeg tror vi gjør en feil,» skrev brukeren «JD Vance» i chatten. «3 prosent av USAs handel går gjennom Suezkanalen, som Houthiene har blokkert, mens 40 prosent av Europas handel gjør det.»

Han fortsatte: «Jeg er ikke sikker på om presidenten er klar over hvor inkonsekvent dette er med hans budskap om Europa akkurat nå. Det er også en risiko for at vi ser en moderat til kraftig økning i oljepriser.»

Chatten viser at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz var en stemme for amerikansk lederskap – og for å gjennomføre presidentens politikk. Også forsvarsminister Pete Hegseth støttet sjefen og USAs lederskap. Det gjorde ikke Vance.

Presidentens politikk vant fram. Trump vet nå hvilke av hans medarbeidere som forsøkte å blokkere den, og hvilke som forsøkte å gjennomføre den.

Financial Times

Donald Trump har sikret seg en imponerende rekke løfter om private investeringer. Ambisjonen er å gjenreise USA som en produksjonsstormakt. Trumps plan om å trekke bedrifter til USA gjennom økt toll er imidlertid feilslått. Det tar flere år å bygge en fabrikk, og Investorer vil vurdere andre faktorer enn tollsatser.

Die Welt

Lørdag kveld var det Earth Hour, da mennesker over hele verden skulle slukke lyset i hjemmene sine i én time. Det sanne budskapet bak dette påfunnet er dekadanse og ignoranse. Rundt 800 millioner mennesker i verden lever fortsatt uten elektrisitet.

Dagens Industri

Etter at regimet onsdag gjennomførte razziaer mot opposisjonen og arresterte Istanbuls ordfører Ekrem İmamoğlu for påstått korrupsjon, koker det igjen i Tyrkia. Recep Tayyip Erdogans stadig mer udemokratiske metoder kan ikke forbigås i stillhet.

