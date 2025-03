Jaktkompis mistenkt for korrupsjon

Til sammen tre personer er siktet i saken etter at det ble avdekket at den tidligere administrerende lederen for Norsk industri hadde brukt millionbeløp på jakt på arbeidsorganisasjonens regning.

Lier-Hansen selv har vært siktet for grov utroskap, mens to bekjente har vært siktet for bedrageri.

Den ene mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, bekrefter overfor DN at klienten i avhør er konfrontert med mistanke om korrupsjon.

– Jeg kan bekrefte at min klient er foreholdt formell mistanke fra Økokrim om korrupsjon og økonomisk utroskap mot Norsk Industri ut fra betalinger han skal ha mottatt og returprovisjon han angivelig skal ha ytt, opplyser Elden til avisen.

Mannen i 60-årene benekter at det er grunnlag for mistanken. Han har i avhør gitt sin versjon, og har levert inn dokumentasjon, ifølge Elden. Han mener anklagene vil falle bort når tiltalen tas ut.

Førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim har ikke ønsket å uttale seg om hvorvidt anklagene vil bli utvidet til å gjelde korrupsjon.

(©NTB)