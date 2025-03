Statlig mineralfond stemt ned

Et forslag fra Rødt om å opprette et statlig selskap ble behandlet i Stortinget tirsdag, men fikk ikke flertall. Kun Rødt, SV og Senterpartiet stemte for, skriver Altinget.

Samtlige partier gikk i stedet inn for å be regjeringen om å se på muligheten for økt nordisk samarbeid om utvinning og foredling av mineraler.

Men Arbeiderpartiet vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt å gå inn for et statlig selskap eller fond senere. Partiet venter først på den nye mineralloven som ifølge næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) er rett rundt hjørnet.

I debatten tirsdag gjorde næringsministeren det klart at hun vil vite mer før det tas en avgjørelse.

– Det bør vurderes i lys om det er det beste tiltaket for å nå målene, sa hun blant annet.

