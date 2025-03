Drastiske endringer i USAs valglov

Ordren innebærer blant annet at alle velgere må legge fram bevis for at de er amerikanske borgere før de får lov til å stemme i føderale valg.

Et annet krav er at alle stemmesedlene leveres inn på selve valgdagen.

I vedtaket fastslås det også at USA ikke har greid å sikre grunnleggende og nødvendig beskyttelse av valgene. Samtidig oppfordres delstater til å dele velgerlister og rettsforfølge valgkriminalitet.

Delstater som ikke retter seg etter ordren, risikerer å miste økonomisk støtte fra regjeringen i Washington.

