Noen dager før St. Patrick's Day var Irlands statsminister Micheál Martin i USA. Statsministeren overrekker tradisjonelt en skål med trekløvere (shamrocks) til USAs president for å markere landenes felles historie. Flere millioner irer har utvandret til USA gjennom århundrene, og i dag stammer mer enn 10 prosent av USAs befolkning fra Irland.

På selve dagen – 17. mars – var det imidlertid noen andre som stjal showet. Conor McGregor, som ble verdensberømt som mixed martial arts-utøver (MMA-utøver) på 2010-tallet, besøkte president Donald Trump i Det hvite hus.

Fremmet egen agenda

Mens St. Patrick's Day er nasjonaldagen i Irland, er det en festdag i USA, der irskamerikanere feirer sitt opphav og inviterer resten av landet til å bli med. McGregor benyttet anledningen til å fremme sin egen politiske agenda.

– Jeg er her for å ta opp problemene det irske folk må håndtere. Det blir som musikk for irenes ører, sa McGregor til pressen etter møtet ifølge nyhetsbyrået DPA.

Han tordnet mot irske myndigheter for innvandrings- og bistandspolitikken og hevdet at folkets stemme ikke blir hørt. Samtidig bar han en grønn «Make Ireland Great Again»-caps.

– Det som skjer i Irland nå, er en parodi. Vår regjering handler ikke og blir ikke holdt til ansvar. Pengene våre blir brukt på saker i utlandet som ikke har noe med det irske folket å gjøre. Svindelen med ulovlig innvandring herjer med landet, påsto MMA-fighteren.

Vil bli president

Innvandringskritiske partier og kandidater gjorde noe framgang i parlamentsvalget i desember, og mange irer har uttalt at de ønsker redusert innvandring i meningsmålinger. Samtidig ble regjeringen gjenvalgt.

Senere i år skal Irland velge en ny president, da Michael D. Higgins gir seg etter to perioder à sju år. Embetet har liten reell politisk makt, i motsetning til den amerikanske presidenten. McGregor ønsker å stille.

Der er det imidlertid to store hindringer i veien. Den første er selve prosessen: Man må enten nomineres av 20 parlamentarikere, eller fire kommunestyrer.