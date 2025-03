WSJ: – JD Vance forakter USAs allierte

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Lærdommen som europeere, og mange andre allierte, vil ta med seg fra chatten på Signal er at toppfolkene i Trump-administrasjonen ikke er opptatt av felles interesser eller verdier. Mange av USAs allierte kan konkludere med at de ikke lenger kan stole på USA i en krise. I så fall ligner USAs allianser på en utpressingsbasert beskyttelsestjeneste.

Det hvite hus insisterer riktignok på at ingen hemmeligstemplet informasjon ble delt i den nå beryktede gruppechatten om Houthiene.

Forsvarsminister Pete Hegseths opptreden ser verre ut dagen derpå. Han prøvde å skyve skylden for fadesen over på journalisten som ble lagt til i chatten. Det er en absurd påstand, ettersom The Atlantics redaktør ikke gjorde annet enn å lytte og selv valgte å ikke publisere informasjon som kunne sette amerikanske soldater i fare.

Sikkerhetsbruddet vil nok gradvis forsvinne fra nyhetsbildet, men det samme kan ikke sies om chatloggene som avslørte hva Trump-administrasjonens ledere egentlig mener om USAs europeiske allierte.

President Trump hadde allerede bestemt seg for å angripe Houthiene i Jemen da Signal-meldingene ble lekket. Det var en god avgjørelse av øverstkommanderende. Houthiene terroriserer global skipsfart og angriper amerikanske militærskip og fly – noe ingen bør få gjøre uten konsekvenser. Trump forstår viktigheten av avskrekking.

Likevel stilte visepresident JD Vance spørsmål ved presidentens beslutning. Er altså visepresidenten villig til å la Houthiene stenge skipsfarten – bare for å irritere europeerne? Lekkasjeskandalen vil forsvinne, men ikke JD Vances forakt for allierte.

Financial Times

Det er en sjokkerende avsløring at toppembetsmenn i USA diskuterte sensitive amerikanske militæroperasjoner i Jemen på en Signal-meldingsgruppe. Signalgate vil sende sjokkbølger gjennom USAs sikkerhetsapparat og blant allierte. Det avslører den rene amatørskapen i Trump-administrasjonen.

Die Welt

I tillegg til styrket militærmakt i Europa trengs det nye kommando- og ledelsesstrukturer innenfor en europeisk forsvarsunion. Dette er ingen heksekunst. Fra Tysklands gjenforening til innføringen av euroen tok det rundt ti år. En forsvarsunion med Frankrike, Polen og Tyskland som grunnleggere kan dannes enda raskere.

Dagens Industri

At Donald Trumps innerste krets bruker meldingsappen Signal for å planlegge en militæroperasjon kan ikke kalles et uhell. Nonchalanse og inkompetanse er mer treffende ord. Men man burde kanskje ikke være overrasket.

