Marius Borg Høiby har fått tilbake førerkortet

Kronprinsessens sønn ble fratatt førerkortet etter en hendelse på byen i august i fjor, noe som skjedde etter anbefaling av lege.

Nå har han fått tilbake førerkortet, skriver Aftenposten. I Statens vegvesens register står Høiby oppført med gyldig førerrett til blant annet motorsykkel og bil. Ellen Holager Andenæs, som er Høibys forsvarer, bekrefter til avisen at han har fått tilbake førerretten.

Høiby er blant annet siktet for to voldtekter, som begge gjelder seksuell omgang uten samleie. Dette erkjenner han ikke straffskyld for.

Han er også siktet for mishandling i nære relasjoner mot tre ekskjærester, blant dem Juliane Snekkestad og Nora Haukland. Han erkjenner ikke straffskyld for dette.