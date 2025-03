Die Welt: – Fatalt hvis låneramme brukes til subsidier

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

Gjeld er ingen erstatning for reformer. Etter at de store partiene er blitt enige om en felles gjeldspolitikk, må de bryte opp fastlåste strukturer slik at økonomien kan komme seg ut av vekstkrisen. Per i dag er Tyskland kun ledende når det gjelder skatter og avgifter, arbeids- og energikostnader samt en ekstrem byrde av byråkratiske reguleringer og dokumentasjonskrav. Nå trenger landet en vekstagenda.

De siste ti årene har velferdsstaten blitt stadig dyrere. Ikke bare ukontrollert innvandring, men også en kontinuerlig utvidelse av velferdsordningene – for eksempel innen pleie, borgerlønn og boligstøtte – har ført til uholdbare kostnader.

Det ville vært fatalt om den kraftig utvidede lånerammen nå skulle brukes til å finansiere nye subsidier for bønder, pendlere og serveringsbransjen. Det motsatte er nødvendig. Subsidiepolitikken må stanses, og den stadig mer omfattende sosialpolitikken må begrenses.

Når det gjelder borgerlønnen, har de store partiene blitt enige om innstramminger, men den nødvendige reformagendaen må kreve bidrag fra alle grupper.

Pengene trengs langt mer innen utdanning og forskning, der grunnlaget for fremtidig vekst legges. I tillegg finnes det stort innsparingspotensial innen subsidier, som de siste årene har økt spesielt i forbindelse med ineffektiv klimapolitikk.

Den største utfordringen blir imidlertid å kutte i rettigheter og fordeler som folk har blitt vant til.

The Wall Street Journal

Den mye omtalte Signal-chatten inneholdt åpenbart sensitiv informasjon om et nært forestående angrep. Nå har Det hvite hus latt sin egen feil dominere få nyhetsbildet i flere dager og utvikle seg til et større spørsmål om kompetanse.

Financial Times

Med mindre regjeringen oppnår betydelige forbedringer de neste månedene innen vekststrategi og offentlig effektivitet, vil finansministeren i Storbritannia stå overfor vanskelige valg ved høstens hovedbudsjett. Så langt har Rachel Reeves stort sett gjort kosmetiske justeringer.

Dagens Industri

Regjeringens og Sverigedemokraternes kunngjøring om å låne 300 milliarder kroner ekstra til forsvaret over de neste ti årene er en velkommen nyhet. Milliardene er nødvendige for at landet skal kunne ruste opp.

