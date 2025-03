– Norges Bank har rentemøte i dag. Det har dukket opp mellom 30 og 40 propalestinske demonstranter som ønsker å markere seg, skriver operasjonsleder Gabriel Langfeldt i politiloggen.

Enkeltpersoner har limt seg fast til hovedinngangen, skriver politiet.

– Disse personene vil få et pålegg om å fjerne seg i første omgang, skriver Langfeldt.

I en pressemelding skriver Aksjonsgruppa for Palestina at de krever at oljefondet umiddelbart trekker sine investeringer fra Israel.

– Hver dag vi investerer i Israel, hjelper vi til med å finansiere bomber som faller over Gaza. Det er tydelig at Norges Banks etiske retningslinjer kun er til pynt – de betyr ingenting så lenge våre penger fortsatt brukes til å støtte okkupasjon og krigsforbrytelser, sier aktivistgruppas talsperson Rami Samandar.

(NTB)