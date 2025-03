Presidenten la imidlertid til at han ikke vil at USA skal tro at Ukraina er imot avtalen. Han uttaler seg på en pressekonferanse etter det tredje møtet i den såkalte koalisjonen av villige land, som jobber med å finne en fredsløsning for Ukraina, som fant sted i Paris torsdag.

Zelenskyj ønsker seg en tøffere holdning fra USA mot Russland, sier han, og mener Russlands president Vladimir Putin forsøker seg på splittelse.

– Han vil virkelig splitte Europa og USA, Putin vil virkelig det, sier Zelenskyj.

USA har ikke deltatt på noen av møtene til koalisjonen, men har separate forhandlingsprosesser med Russland og Ukraina.

Zelenskyj kritiserer også signalene som har kommet om at sanksjonene mot Russland kan komme til å bli lettet.

– Signalene vi har hørt fra Saudi-Arabia eller fra den retningen om sanksjonene, om at de kanskje lettes, det er veldig farlige signaler, sier presidenten.

Det er i Saudi-Arabia at USA har hatt separate forhandlinger med Russland og Ukraina.