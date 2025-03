Slutt på nære forbindelser med USA

– Det gamle forholdet vi hadde med USA, basert på stadig tettere integrering av våre økonomier og tett samarbeid på sikkerhets- og forsvarsfronten, er over, sa han.

Han sa også at han vil snakke med USAs president Donald Trump «om en dag eller to». Uttalelsen kommer etter at kilder i Washington torsdag sa at de to hadde snakket sammen på telefon. Det ble kort tid senere avvist av Carneys kontor.

– Ingenting er utelukket

Trump har innført tollavgift på en rekke canadiske varer, og flere skal etter planen tre i kraft neste uke. Carney sier Canada skal vente til neste uke med å svare på de seneste tolltruslene.

– Det gir ikke mening, når det kommer en serie initiativer fra USA i relativt rask rekkefølge, å svare på hver og en av dem. Vi vet mye mer om en uke, og vi svarer da, sier statsministeren torsdag.

Han understreker samtidig:

– Ingenting er utelukket når det gjelder å forsvare våre arbeidstakere og landet vårt.

Ba om rent flertall

Blant grepene Canada kan svare med, er avgifter på eksport av blant annet olje, kunstgjødsel og andre varer som USA importerer i stort omfang fra Canada.

Carney, som erstattet Justin Trudeau som statsminister 14. mars, har utskrevet nyvalg til 28. april. Under et valgmøte i byen Kitchener onsdag ba han velgerne om å gi hans liberale parti et rent flertall i underhuset for å håndtere «den største krisen i vår levetid», skriver den offentlige kringkasteren CBC.

Det liberale partiet har styrt siden 2015, først under Trudeau og nå under Carney, men har siden 2019 vært en mindretallsregjering.

(©NTB)