Marco Rubio sa samtidig at amerikanske myndigheter ønsker å jobbe sammen med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

– Vi følger med. Vi har gitt uttrykk for bekymring. Vi liker ikke å se slik ustabilitet i styringen av et land som er en så nær alliert, sa Rubio på et fly fra søramerikanske Surinam hjem til Miami.

Den siste uken har Tyrkia opplevd de største demonstrasjonene på et tiår: Studenter og andre protesterer mot pågripelsen og avsettelsen av Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu i forrige uke. Imamoglu tilhører det tyrkiske opposisjonspartiet CHP og regnes som Erdogans sterkeste utfordrer fram mot det planlagte presidentvalget i 2028.

