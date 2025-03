Svarer Trumps trusselbrev – nekter forhandlinger

Iran har sendt et formelt, skriftlig svar på et brev fra president Trump, der han foreslo nye forhandlinger om landets atomprogram og truet med militære konsekvenser dersom en avtale ikke oppnås innen to måneder. Det bekreftet Irans viseutenriksminister Abbas Araghchi torsdag, ifølge Axios.

Brevet fra Trump ble sendt for tre uker siden, og ifølge en kilde med kjennskap til saken ble Irans svar formidlet via Oman, som tidligere har hatt en sentral rolle som mellomledd mellom USA og Iran. Ifølge kilden orienterte omanske myndigheter USA om innholdet i Irans beskjed, og det skriftlige svaret vil bli levert til Det hvite hus i løpet av de nærmeste dagene.

Viseutenriksminister Araghchi gjorde det klart under en pressekonferanse at Iran holder fast ved sin linje om å ikke gå i direkte forhandlinger med Trump-administrasjonen så lenge den såkalte «maksimalt press»-kampanjen pågår. Han la til at Iran ikke vil forhandle direkte med USA under nåværende forhold.

Interessen for indirekte samtaler skal visstnok ikke være helt borte, ifølge Araghchi.

Plasserer bombefly i nærheten

Axios skriver videre at USA nylig har utplassert flere B-2 stealth-bombefly til den amerikanske militærbasen Diego Garcia i Indiahavet. En amerikansk tjenestemann sier at denne utplasseringen ikke er «uten sammenheng» med Trumps tidsfrist overfor Iran.

B-2-bombeflyene kan bære såkalte bunker-buster-bomber, som kan brukes mot Irans underjordiske atomanlegg. En talsperson for U.S. Strategic Command bekrefter overfor Axios utplasseringen og sier at Stratcom «rutinemessig gjennomfører globale operasjoner i samarbeid med andre stridskommandoer, militærtjenester og amerikanske myndighetsorganer for å avskrekke, oppdage og om nødvendig bekjempe strategiske angrep mot USA og dets allierte.»