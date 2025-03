WSJ: – Illusjonen forsvant

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

For Donald Trump er ikke bare toll et forhandlingsverktøy for å redusere andre lands tollsatser. Han er fast bestemt på å omforme økonomien etter sin egen modell for importsubstitusjon. Illusjonen forsvant onsdag da Trump signerte en presidentordre om 25 prosent toll på alle importerte biler og lastebiler.

«Vi skal kreve betaling fra land for å drive forretning i vårt land og ta jobbene våre, ta rikdommen vår,» sa presidenten da han kunngjorde tollen.

Fantasien om importsubstitusjon holdt et land som India fattig i flere tiår. Men det er meningsløst å overbevise ham om at ingen forsøker å lure amerikanerne, og at handel kan være til fordel for begge parter.

Import gir amerikanerne flere valgmuligheter til lavere priser enn hvis alle biler som selges i USA måtte være produsert innenlands. Som et resultat har amerikanerne i dag råd til flere og bedre biler enn for noen tiår siden.

Trump ønsker at alle biler som selges i USA, skal produseres i USA – alle 16 millioner i året. Selv om dette målet var økonomisk fornuftig, ville det kreve mange år og hundrevis av milliarder av dollar i nye investeringer.

President Joe Biden forsøkte å transformere den amerikanske økonomien etter sin visjon om statlig industripolitikk. Trump prøver nå å gjøre det samme, men med sin egen vri. Han kan lide samme skjebne som Biden.

Financial Times

Donald Trumps planlagte toll på 25 prosent skulle tvinge bilprodusenter til å flytte produksjonen til USA og skape jobber. Europeiske og asiatiske bilprodusenters aksjer har falt, men den kinesiske BYD-aksjen har økt. USAs biltoll hjelper kinesiske elbiler til å rykke fra.

Die Welt

En del av befolkningen i Tyskland er konstant indignert over alt og ingenting. Er denne lettkrenkede offentligheten klar over at dens blinde raseri og lyst til å jevne alt med jorden kan vekke destruktive krefter? Resultatet kan bli en verdinøytral, demokratisk tilslørt og kommersielt profitabel nihilisme.

Dagens Industri

Sverige trenger mer kjernekraft. Ny kapasitet er nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet, som er avhengig av store mengder elektrisitet. Den er også avgjørende for næringslivets utvikling, slik at nye fabrikker kan kobles til strømnettet.

