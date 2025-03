J.D. Vance ventes å tale på Grønland fredag

Vance ventes å ankomme Grønland fredag sammen med kona Usha. I tillegg er sikkerhetsrådgiver Mike Waltz og energiminister Chris Wright med på besøket, ifølge dansk TV 2 og CNN-journalist Alayna Treene.

USAs president Donald Trumps store interesse for den selvstyrte øya skaper bekymring både på Grønland og i Danmark. I januar var Trumps sønn på et privat dagsbesøk, samtidig som hans far holdt pressekonferanse i Florida og proklamerte at Grønland må bli en del av USA.

Vance-paret kommer uten å ha blitt invitert, og det har ikke vært planer om møter med grønlandske myndigheter.