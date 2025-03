Den nye regjeringen signerer samarbeidsavtalen kun få timer før USAs visepresident J.D. Vance lander på øya. President Donald Trump har flere ganger sagt at han ønsker at øya skal bli amerikansk.

Den grønlandske regjeringen kalles Naalakkersuisut og kan oversettes til «dem som bestemmer».

USA på uinvitert besøk

Mens Nielsen presenterte sin nye regjering, satt USAs visepresident J.D. Vance med følge altså på et fly på vei mot Grønland.

Den amerikanske delegasjonen er ikke invitert, og det skal ikke være planer om at det blir møter med grønlandske myndigheter.

Planene for besøket har vært endret flere ganger. Det ble planlagt som en sjarmoffensiv, med besøk fra visepresident Vances kone, Usha Vance. Hun skulle blant annet overvære et hundesledeløp. Etter hvert skulle også energiminister Chris Wright og nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz bli med. Hele veien vakte det voldsom irritasjon blant både grønlenderne og danske myndigheter.

Kontra-kontrabeskjed

Tonen roet seg noe da det ble varslet at Wright og Waltz skulle bli hjemme, og at besøket skulle begrenses til en amerikansk romfartsbase nordvest på øya. Torsdag kom imidlertid en delvis kontrabeskjed til kontrabeskjeden: Wright og Waltz skal likevel bli med, men besøket skal fortsatt kun være på basen.

I januar var Trumps sønn på et privat dagsbesøk, samtidig som hans far proklamerte at Grønland må bli en del av USA.

Vance har varslet at han kommer til å holde en tale fredag kveld på Grønland.

Lykkønskninger fra Danmark

Danmarks statsminister Mette Frederiksen ønsker den nye regjeringen lykke til.

– Jeg ønsker Jens-Frederik Nielsen og resten av regjeringen alt det beste i sitt arbeid og for Grønland, sier hun.

Hun sier hun ser fram til et tett samarbeid i det hun kaller «en unødvendig konfliktfylt tid».

– Sterkt med en bred regjering og samhold mellom forskjellige politiske partier. Dere viser demokratiets styrke, sier Frederiksen.