Flyet med Vance og hans delegasjon landet på den amerikanske Pituffik-basen noen minutter over klokka 17. norsk tid, melder den danske kringkasteren DR.

– Jeg er glad for å være her. Men det er dritkaldt her (cold as shit here!), sa han.

Med i følget er Vances kone Usha, sikkerhetsrådgiver Mike Waltz og energiminister Chris Wright. Det har kommet meldinger om at visepresidenten skal holde en tale klokka 18.45.

Trumps interesse for den selvstyrte øya skaper bekymring både på Grønland og i Danmark.

Denne uka gjentok han at USA «må ha Grønland», noe som er møtt med skarpe reaksjoner. Han sa videre at Grønlands befolkning må overbevises til å bli amerikanere.

I januar var Trumps sønn på et privat dagsbesøk i landet, samtidig som hans far holdt pressekonferanse i Florida og proklamerte at Grønland må bli en del av USA.

Kontant avvist

Trump forsøkte også i sin første presidentperiode å sikre USA kontroll over Grønland, men dette ble kontant avvist av den danske regjeringen. Den gang var det snakk om å kjøpe øya, men denne gangen har han truet Danmark med høye tollsatser om de ikke gir fra seg øya, og han har nektet å utelukke bruk av militærmakt.

På sitt besøk ventes Vance og de andre å besøke USAs romfartsbase nordvest på øya, Pituffik Space Base, tidligere kjent som Thule-basen. Det er ikke planlagt møter med grønlandske myndigheter.

Opprinnelig var planen at Usha Vance skulle komme alene på et uoffisielt besøk for å blant annet se på et hundeløp, i det som ble lansert som en amerikansk sjarmoffensiv.

Ny regjering

Besøket kommer kun timer etter at det ble kunngjort enighet om en ny regjering på Grønland. Der er fire av de fem partiene som er representert i øyas lovgivende forsamling representert.

En av regjeringens ambisjoner er å raskt innlede forhandlinger med Danmark om å revidere selvstyreloven.

– Forhandlingene tar utgangspunkt i følgende: En gjensidig forståelse og avtale om at Grønland og Danmark, samt grønlendere og dansker, skal være totalt likestilte og likeverdige, står det i regjeringens samarbeidsavtale.