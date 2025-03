Mette Frederiksen om Vances tale: Urettferdig måte å omtale Danmark på

– I mange år har vi stått side om side med amerikanerne i meget vanskelige situasjoner. Derfor er det ikke en rettferdig måte visepresidenten omtaler Danmark på, sier den danske statsministeren.

Hun refererer til USAs visepresident J.D. Vances tale ved en amerikansk militærbase fredag, der han kom med en rekke utfall mot Danmark. Visepresidenten påstår blant annet at Danmark ikke har prioritert Grønlands sikkerhet, og at landet ikke har gjort en god jobb for det grønlandske folk.

– Danmark er en god og sterk alliert. For alle i Nato-alliansen. Det er vi mot trusselen fra Russland. Og vi har økt forsvarsutgiftene markant, sier hun videre ifølge dansk TV2.

Samtidig legger hun til at det er viktig at Vance slo fast at USA respekterer Grønlands suverenitet og rett til selvbestemmelse.