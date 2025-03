Skattesmarte syntetiske aksjer

Skattedirektoratet har i nylig avsagt bindende forhåndsuttalelse (BFU-2024-9) uttalt at gevinster på syntetiske aksjer som eies personlig ikke skal skattlegges som aksjer med 37,84 prosent eller lønn, men som et finansielt instrument med kun 22 prosent skatt (uten skjermingsfradrag). Tap gir effektivt fradrag med 22 prosent. Selskapet slipper arbeidsgiveravgift. Dermed blir dette en meget skattegunstig insentivordning om det legges opp på riktig måte.

Dersom den ansatte eier en syntetisk aksje gjennom et personlig holdingselskap, vil instrumentet omfattes av fritaksmetoden slik at gevinsten blir skattefri og tap ikke er fradragsberettiget. En senere utdeling fra aksjeselskapet til den ansatte personlig, blir derimot skattlagt med 37,84 prosent. Det er dermed interessant å eie slike aksjer personlig. Om man har planer om å reinvestere gevinsten og har en langsiktig strategi, kan det likevel være aktuelt med holdingselskap.

Man får ikke aksjerabatten på 20 prosent ved formuesfastsettelsen for syntetiske aksjer, og man må bruke markedsverdi. Dette kan være uheldig, særlig om aksjer blir unntatt formuesskatt som arbeidende kapital, uten et tilsvarende unntak for syntetiske aksjer. Ellers får ikke selskapet fradragsrett for utbetalingen (tapet) på de syntetiske aksjene.

Robust verdsettelse

Det er viktig at man foretar en robust verdsettelse av de syntetiske aksjene når de tilbys de ansatte. En underpris blir skattlagt som lønn ved tildelingen, med arbeidsgiveravgift for selskapet. Ofte kan det bli tale om vesentlige beløp når man skal kjøpe slike syntetiske aksjer, og det er ikke alltid ansatte har likviditet til å betale markedspris. I en slik situasjon har direktoratet akseptert at arbeidsgiverselskapet gir lån til den ansatte som dekker en andel av kostprisen. Det er da viktig at den ansatte betaler normrenten i arbeidsforhold. Det kan også avtales at arbeidsgiverselskapet ettergir lånet om de syntetiske aksjene taper sin verdi. I så fall blir ettergivelsen skattlagt som lønn med arbeidsgiveravgift for selskapet.

Totalt sett gir dette muligheter for å skreddersy en meget gunstig insentivordning for de ansatte og selskapet. Vi får håpe at myndighetene ikke endrer reglene for slike ordninger, men innser behovet for konkurransedyktige regler på dette området – til beste for bedriftene, ansatte og samfunnet.