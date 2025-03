Star Wars-armbrøst solgt for 8 millioner

Star Wars-rekvisitter har lenge vært populære auksjonsvarer, og ifølge Bloomberg har armbrøsten som «wookien» Chewbacca bruker i den originale trilogien blitt solgt på auksjon for 593.985 pund - tilsvarende like over 8 millioner norske kroner.

Det er mer enn auksjonshuset Propstore hadde ventet, selv om det ifølge Bloomberg omtaler rekvisitten som «en av de sjeldneste Star Wars-rekvisittene som finnes». Anslaget lå på et sted mellom 200.000 og 400.000 pund.

Gjenstanden er en ekte Horton-armbrøst som ble modifisert for filmen for å gi det et futuristisk, men slitt utseende slik at det kunne brukes som et laser-våpen. Ifølge auksjonshuset har noen komponenter blitt fjernet og manglende deler blitt rekonstruert.

Verdifulle rekvisitter

«Auksjonen overgikk våre forventninger og viser den vedvarende populariteten til franchiser som Star Wars», kommenterte auksjonshuset ifølge Bloomberg.

Tidligere har en medalje som ble gitt til Luke Skywalker (Mark Hamill) i Star Wars: Episode IV (1977) blitt solgt for nesten 300.000 pund på auksjon.

Star Wars har siden 70-tallet utviklet seg til en enorm franchise med forløpere, oppfølgere og spin-off-serier som The Mandalorian, Andor og Star Wars: The Rise of Skywalker fra 2019.