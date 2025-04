Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Economist

Elon Musk fra begynnelsen av 2010-tallet kunne ha vært en genial reformator i Washington. Men så langt ødelegger han mer enn han skaper med DOGE. Musk er de seneste årene blitt radikalisert av sin egen sosiale medieplattform. Han flørter med autoritære bevegelser og er blitt fanget i den samme partipolitiske tenkningen som millioner av mindre talentfulle mennesker.

Det verste er at DOGEs handlinger så langt ikke ser ut til å handle om å forbedre regjeringen, men snarere om å utvide presidentens makt og utrydde «feiltenkning».

I møte med motstand har DOGE forsøkt å stenge institusjoner gjennom presidentordrer, noe som utvider den utøvende makten for sin egen skyld. Når de møter søksmål og negative domsavsigelser, har Musk og andre angrepet dommerne og anklaget dem for å iscenesette et kupp.

Til tross for dette har ikke DOGE feilet – ennå. Det er tre mulige utfall. DOGE kan vise seg å lykkes på sikt. Da vil rivalene som lo av Tesla og SpaceX i starten få feil. For det andre kan Musk ødelegge hele statsapparatet. Det tredje, og mest sannsynlige utfallet, er at DOGE blir fanget i rettslige tvister. Da vil mange dyktige tjenestemenn få sparken eller slutte, færre talentfulle mennesker vil se regjeringen som en attraktiv karrierevei, og USA vil ende opp med en sterkere president og en svakere Kongress.

Dette ville være en enorm tapt mulighet.

The Wall Street Journal

Tyrkia ønsker å kjøpe amerikanske F-35 kampfly. Det er ikke komplisert: Hvis Tyrkia ønsker å få tilgang til toppmoderne F-35, kan de overlevere eller ødelegge sine russiskproduserte S-400-batterier.

Financial Times

Samtidig som Signalgate-skandalen dominerte nyhetene foregående uke, har mye av næringslivet snakket om noe annet: Advokatfirmaet Paul Weiss tilbyr 40 millioner dollar i pro bono-rådgivning til støtte for Donald Trumps administrasjon. I bytte skal et presidentdekret rettet mot firmaet trekkes tilbake.

Die Welt

Er mennesker i kalde land lykkeligere? Det hevder en ny studie fra Universitetet i Oxford. Men ser man på en annen undersøkelse, havner Finland på plass 51. Hemmeligheten bak den nordiske lykken ligger i definisjonen av lykke.

