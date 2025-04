– La oss alle huske hva vi er her for i dag, sier han. I dag var den første integrerte testen av alle systemer. Testen har resultert i et tonn med data som teamet nå kan evaluere og lære fra, sier han før sendingen brytes.

Omtales som suksess

I en senere uttalelse fra Isar Aerospace heter det:

– For en suksess! Klokken 12:30 CEST løftet Isar Aerospaces Spectrum-bærerakett vellykket av fra Andøya Spaceport i Norge. Bæreraketten ble avbrutt etter omtrent 30 sekunder i flyvning, og raketten falt direkte i sjøen. Oppskytningsplattformen ser ut til å være intakt.

Selskapet hevder at strenge sikkerhetsprosedyrer er årsaken til at alt personell har kommet uskadet fra hendelsen.

– Vår første testflyvning innfridde alle våre forventninger og var en stor suksess. Vi hadde en ren avgang, 30 sekunders flyvning, og vi fikk til og med validert vårt Flight Termination System, uttaler adm. direktør og grunnlegger av Isar Aerospace Daniel Metzler.

NESTEN SOM KOMISKE ALI: En kommentator dukker opp på skjermen før sendingen avbrytes. Oppskytingen kalles en suksess, men røyken i bakgrunnen vitner om at ting gikk galt. SKJERMBILDE: ISAR AEROSPACES YOUTUBE-SENDING

Prøver igjen

Investorer har spyttet inn rundt 400 millioner euro i det tyske selskapet som står bak utviklingen av raketten. Risikoen for at noe kunne gå galt var klart formidlet til dem før oppskytingen av raketten.

Selskapet ble etablert i 2018 og ulike investorer med ulike motiver for å investere i teknologien som utvikles, har blitt med på flere kapitalutvidelser.

I fjor sommer ble det skutt inn nye 220 millioner euro i Isar Aerospace, hvorav seks var helt nye investorer som stilte opp med 65 millioner friske euro.

Ifølge tyske Handelsblatt har blant annet et risikofond som forvaltes av NATO gått inn med 15 millioner euro i selskapet som har hovedkontor i München. Andre investorer er ulike venturefond, den europeiske flyprodusenten Airbus og Bayern Kapital.

Tross eksplosjonen på Andøya søndag, er Isar Aerospace og Andøya Spaceport innstilt på å sende opp nye raketter. To er allerede under produksjon.

Rakettene er nesten 30 meter høye og veier rundt 50 tonn ved oppskytning. De skal på sikt frakte satellitter ut i bane rundt jorden, men det var ingen last under søndagens oppskyting.

Går alt som planlagt har Isar Aerospace et håp om å kunne løfte 1.500 kilo med last på hver oppskyting, og at man skal kunne gjennomføre inntil 30 av dem årlig.

For å nå sine mål er det behov for enda mer kapital fra risikovillige investorer.