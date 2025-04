I et telefonintervju med NBC truet også Trump Iran med såkalt «sekundærtoll», det vil si toll eller annen form for sanksjon mot land og personer som driver handel med dem.

Den amerikanske presidenten mener at Iran må gå med på en avtale med USA for å hindre at førstnevnte utvikler atomvåpen. Han sier amerikanerne og iranerne er i gang med samtaler.

Iran har formelt avvist muligheten for direkte atomforhandlinger med USA, men er åpne for å ha indirekte samtaler.