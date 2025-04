Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Dagens Industri

En utfordring for Donald Trump er hvorvidt utenlandske selskaper faktisk vil etablere seg i USA i den grad han håper. Politisk ustabilitet, høyere inflasjon, svekket rettssikkerhet, korrupsjon og autoritære tendenser i Det hvite hus, vil snarere skremme bort selskaper enn å tiltrekke dem.

Ja, de slipper kanskje tollsatser og strenge miljøreguleringer, og kan dra nytte av lavere skatter. Men Trumps USA fremstår ikke akkurat som et nytt Klondike.

Spørsmålet er hva vi skal gjøre med situasjonen. Dette er ingen forhandling fra Trumps side, men en langsiktig strategi. Med hans proteksjonistiske overbevisning og mål om reindustrialisering virker det nytteløst å forsøke å få ham til å endre kurs – for eksempel ved å tilby å fjerne EUs tollsatser mot USA.

Sverige, EU og europeisk næringsliv må i hvert fall ikke krype for Trump. USA er en viktig handelspartner, men å gi etter vil være å bevege seg ut på en farlig vei.

I stedet bør EU samarbeide tett med land som er i en lignende situasjon, som Japan, Sør-Korea og ikke minst Canada. Hvorfor ikke også jobbe for en mer konstruktiv relasjon til Kina? Så lenge man tar høyde for risikoene, finnes det store muligheter innen flere sektorer.

Det er verdt et forsøk i en tid da ingenting lenger er hellig.

The Wall Street Journal

Benjamin Netanyahus koalisjonsregjering i Israel står fremdeles, lenge etter at den fikk opptil flere dødsdommer avsagt over seg. Forrige uke vedtok den et budsjett, samt hoveddelen av sin rettsreform. Ingen trodde dette skulle skje, og her ligger det en lærdom for USA.

Financial Times

De færreste vil sørge over bankfolkene i HSBC, som ble sparket uten bonuser den dagen de forventet å få vite størrelsen på sin årlige utbetaling. De fleste bankfolk anser riktignok variabel lønn som en fast del av godtgjørelsen sin. Men bonuskutt bør stå øverst på listen for banker som er under press.

Die Welt

Selv om flertallet av tyskerne har stemt for en politikk til høyre for sentrum, våkner de opp i rødgrønt land. 100 milliarder fra gjeldsfesten slukes av grønne prosjekter, og klimavern skal skrives inn i grunnloven.

