Fyrer mot Zelenskyj: – Da får han store, store problemer

President Donald Trump hevdet søndag at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj forsøker å trekke seg fra mineralavtalen mellom USA og Ukraina. Uttalelsen kom mens Trump snakket med journalister om bord på Air Force One, skriver Fox News.

«Jeg tror Zelenskyj prøver å trekke seg fra avtalen om sjeldne jordarter, og hvis han gjør det, får han problemer – store, store problemer,» uttalte presidenten.

Han la til at Ukraina forsøker å reforhandle avtalen, men advarte om at det ikke vil skje uten konsekvenser, og knyttet temaet til Ukrainas ambisjoner om Nato-medlemskap.

«Han vil bli medlem av Nato. Vel, han skulle aldri bli medlem av Nato. Det forstår han, så hvis han prøver å reforhandle avtalen, har han store problemer,» sa Trump.

Tror Putin «vil være god»

Zelenskyj uttalte forrige måned at Ukraina er klar til å signere avtalen når som helst og i retur få sikkerhet fra USA. Men etter møtet i Det hvite hus mellom de to lederne, da stemningen ble amper, endte møtet uten at noen avtale ble undertegnet.

Trump kommenterte også søndag forholdet til Russlands president Vladimir Putin. Da en journalist spurte om forholdet til Putin nå var på sitt laveste, svarte Trump benektende og uttrykte tro på at Putin ville holde ord om en delvis våpenhvile.

«Avtaler gjøres med folk, enten du liker dem eller ikke,» sa Trump.

Presidenten forklarte at Putin de siste dagene hadde sagt enkelte ting om at Zelenskyj ikke er troverdig. Trump sa at han ikke var glad for disse kommentarene, men gjentok at han tror Putin «vil være god».