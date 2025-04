Iran varsler gjengjeldelse hvis USA angriper

– Fiendtligheter fra USA og Israel har alltid vært der. De truer med å angripe oss, noe vi ikke tror er særlig sannsynlig, men hvis de begår noen ugjerninger, vil de garantert få et kraftig svar, sa Khamenei i en tale mandag.

En talsperson for Irans utenriksdepartement sier at Trumps trussel er et angrep på internasjonal fred og sikkerhet.

Trump sa lørdag kveld at han vil bombe Iran dersom landet ikke går med på en ny atomavtale.

Trump vil ha atomavtale

Presidenten varslet i tillegg at han kan komme til å innføre en såkalt «sekundærtoll», det vil si toll eller annen form for sanksjon mot land og personer som driver handel med Iran.

Trump mener Iran må gå med på en avtale for å hindre at landet utvikler atomvåpen. Iran har avvist muligheten for direkte atomforhandlinger med USA, men er åpne for å ha indirekte samtaler.

Nylig kom amerikansk etterretning med en trusselvurdering der de konkluderte med at Iran i dag ikke har et program for utvikling av atomvåpen.

Trump trakk USA ut av atomavtale

Iran ble i 2015 enige med USA og en rekke andre land om en atomavtale som skulle gi internasjonalt innsyn i, og begrense, Irans atomprogram. Til gjengjeld ble økonomiske sanksjoner mot landet opphevet.

I 2018 trakk Trump USA fra avtalen. Han gjeninnførte sanksjoner mot Iran, som svarte med å se bort fra flere av begrensningene i avtalen.

Iran har alltid insistert på at atomprogrammet deres kun har sivile formål.