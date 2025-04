LO og NHO møttes mandag formiddag til megling i årets mellomoppgjør på Riksmeklerens kontor i Oslo. I et annet møterom hos Riksmekleren startet forhandlingene mellom NHO og YS en halv time senere.

Målet er enighet om årets lønnsoppgjør for frontfagene før onsdag morgen. Hvis ikke blir nesten 25.000 fagorganiserte tatt ut i streik onsdag morgen. Under mellomoppgjøret for to år siden ble partene ikke enige, og det ble streik.

– Målet er at vi finner frem til løsninger som gjør at vi kan gå ut med en avtale som alle er passe fornøyd med, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun sammen med NHO og riksmekler Mats Ruland møtte pressen mandag formiddag.

– I urolige tider trenger vi å vise at vi er ansvarlige og klare til å lande et oppgjør, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Omfatter 220.000 organiserte

Det er organiserte blant annet i EL & IT-forbundet, Forbundet Styrke, Fellesforbundet, Handel og Kontor, Norsk Arbeidsmandsforbund og NNN som er varslet tatt ut i streik fra onsdag av. Uttakene er varslet over hele landet.

For organiserte i YS er det medlemmer i Delta, Negotia, Parat, SAFE og Yrkestrafikkforbundet som er varslet uttatt.

I alt omfatter meklingene 220.000 organiserte i LO og YS.

Lokalt eller sentralt

Den største uenigheten mellom partene er spørsmålet om lokale eller sentrale tillegg. NHO vil at mest mulig av lønnsdannelsen skal skje lokalt, mens LO og YS vil ha størst mulig i sentralt tillegg.

– Det er et av de viktigste spørsmålene for oss. Det er viktig å sikre at en større andel av oppgjøret er lokalt, slik at vi kan få tatt hensyn til den fleksibiliteten i bedriftene lokalt, gitt også den usikre tiden vi står i med global handelskrig, sier Almlid.

YS-leder Hans Erik Skjæggerud sier at et godt sentralt tillegg er det viktigste målet for de fagorganiserte i YS. Han forteller at medlemmene fremdeles opplever at dyrtiden preger livene deres når de går i butikken.

– Vi håper det ikke blir konflikt. Men skulle vi ikke bli enige, er vi klare til å streike. Jeg var egentlig litt overrasket over at vi ikke klarte å bli enige i forhandling. Men av ulike grunner så må vi nå inn i megling. Riksmekleren har jo god tradisjon for å hjelpe oss med det, sier Skjæggerud til NTB.