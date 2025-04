– Med dette oppgjøret tar partene ansvar i krevende tider og blir enige om et godt resultat, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Jeg er også veldig fornøyd med at vi har landet et ansvarlig oppgjør, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid på pressekonferansen.

Lønnsforhandlingene mellom LO og NHO ble brutt den 18. mars. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, hvor partene kun forhandler om lønn.

Den samlede lønnsveksten ender på 4,4 prosent, bekrefter partene. Alle av LOs medlemmer får et generelt tillegg på 5 kroner.

I tillegg kommer det et lavlønnstillegg på 2 kroner til ansatte som i snitt tjener under 90 prosent av den gjennomsnittlige lønnen til ansatte i industrien.

Norges Banks anslag på lønnsveksten 2025 var på 4,5 prosent i årets første pengepolitiske rapport, som ble lagt frem forrige torsdag

Dermed er lønnsveksten kneppet lavere enn det Norges Bank har tatt høyde for.

– Dersom 4,4 prosent stemmer, så er det nøytralt for rentebanen, sier Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

– Differansen på en tiendedel er for lite for at det skal påvirke inflasjonsutsiktene, sier han.

LITEN EFFEKT: Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, mener en lønnsvekst på 4,4 prosent vil ha lite å si på rentebanen. Foto: Iván Kverme

Sentralbanken forventer også en prisvekst på 3,0 prosent i løpet av 2025. Får den rett i sine spådommer vil det gi en reallønnsvekst på 1,4 prosent.

– Bare begynnelsen

Den største uenigheten mellom partene har vært spørsmålet om lokale eller sentrale tillegg, melder NTB. NHO ville at mest mulig av lønnsdannelsen skal skje lokalt, mens LO og ville ha størst mulig i sentralt tillegg.

– Vi har en dag i morgen som vi kunne brukt, men det sier sitt at vi ble ferdig i dag, sier Almlid.

– Dette er bare begynnelsen på oppgjøret. Nå har vi avtalt at vi tar dette sentralt, og så kommer det en forhandlingsrunde lokalt, følge Hessen opp, og fortsetter:

– Da forutsetter vi at bedriftene og virksomhetene følger opp det som ligger i modellen, hvor det skal forhandles lokalt i ettertid,.

Meklingen startet på mandag og hadde frist ved midnatt på tirsdag. Dersom partene ikke hadde oppnådd enighet truet LO med å ta ut nesten 23.000 personer i streik fra onsdag 2. april.

Forhandlingene brøt sammen

«Vi har i fire dager gjennom forhandlinger forsøkt å komme til enighet, men må nå konstatere at vi står for langt fra hverandre. Derfor ber vi Riksmekleren om bistand», sa LO-lederen da forhandlingene brøt sammen.

NHO-sjef Almlid sa før meglingen at de hadde som mål om å bli enige om en løsning både bedriftene og arbeidstakerne kan leve med.

«Bedriftene opplever urolige tider, og det er viktig med et ansvarlig resultat som sikrer konkurransekraften fremover», sa Almlid.