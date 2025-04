Trump vurderer å ta kontroll over presserommet

De 49 plassene i presserommet, hvor pressesekretæren, tjenestemenn og av og til presidenten selv står på talerstolen, har lenge blitt fordelt av presselosjen i Det hvite hus (WHCA).

Trumps pressesekretær Karoline Leavitt anklager WHCA for å opprettholde et «inntektsbringende monopol over presserommet.»

– Når det gjelder å endre på plassene i presserommet, er det noe vi vurderer seriøst, sier hun til Fox News.

– Presserommet er en del av folkets hus, det tilhører det amerikanske folk. Det tilhører ikke elitejournalister her i Washington, sier hun.

Skyves bakover

Nyhetsnettstedet Axios meldte tidligere i år at Trump-administrasjonen ønsket å bestemme hvor journalistene skal sitte i presserommet, nærmere bestemt ved å skyve noen av de etablerte mediene lenger bak i rommet og plassere Trump-vennlige nye medier fremst.

WHCA har protestert mot dette og kaller det feilslått.

– Grunnen til at Det hvite hus ønsker kontroll over presserommet, er den samme som da de tok kontroll over pressepoolen. De vil legge press på journalister som følge av dekning de er uenige i, sier WHCAs leder Eugene Daniels.

Nektes adgang

Trump tok i februar kontroll over poolen fra WHCA og bestemmer nå hvilke journalister og fotografer som slipper inn på Det ovale kontoret og får følge ham når han reiser med flyet Air Force One.

Nye og Trump-vennlige medier har sluppet til, noe som har redusert tilgangen for etablerte medier.

Blant dem som nå nektes adgang nesten hver gang Trump møter pressen, er nyhetsbyrået Associated Press (AP). Dette er fordi de nekter å rette seg etter Trumps beslutning om å omdøpe Mexicogolfen til Amerikagolfen.

