EU med milliardbot til bilprodusenter

Det opplyser EU-kommisjonen tirsdag. Summen tilsvarer rundt 5,1 milliarder norske kroner.

Mercedes-Benz unngikk straff etter å ha avslørt kartellet for reguleringsmyndighetene, mens de andre selskapene innrømmet å ha vært innblandet og gikk med på å gjøre opp saken.

Volkswagen ble ilagt den største boten på mer enn 127 millioner euro, mens Renault/Nissan måtte betale over 81 millioner euro og Stellantis nesten 75 millioner euro. Ford ble ilagt en bot på mer enn 41 millioner euro, mens andre produsenter må ut med mindre beløp.

Bøtene gjelder perioden mellom 2002 og 2017.

Bilprodusentenes forening (ACEA) og 16 store produsenter inngikk ifølge EU-kommisjonen konkurransebegrensende avtaler, og innførte ulovlige ordninger for å avhende biler for demontering og skroting.

Selskapene utvekslet også konfidensiell informasjon og koordinerte mellom seg for å hindre konkurranse om resirkulering. Produsentene straffes blant annet for å ha inngått avtale om å ikke reklamere for sin resirkuleringsinnsats, noe som ifølge Kommisjonen hindret forbrukere i å ta hensyn til miljøpåvirkning når de valgte kjøretøy.

– Vi vil ikke tolerere karteller av noe slag, og det inkluderer de som undertrykker kundebevissthet og etterspørsel etter mer miljøvennlige produkter, sier EU-kommisjonens visepresident Teresa Ribera i en uttalelse.

(©NTB)