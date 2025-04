Uttalelsen skal skje klokken 16 lokal tid, altså klokken 20 norsk tid, ifølge Det hvite hus.

Trump snakker med handels- og tollgruppen tirsdag, sier pressetalsperson Karoline Leavitt på en pressekonferanse, og legger til at Trump alltid er åpen for at andre lands ledere ringer ham om tollsatsene.

Han har tidligere varslet at USA skal innføre omfattende tollsatser innen 2. april. I tillegg til toll på bilimport, har Trump nevnt toll på databrikker, legemidler og trelast.

Tidligere har Trump og Det hvite hus meldt at tollsatsene skal skreddersys hvert enkelt land ut fra hvor mye toll de har på amerikansk import, og hvor mye merverdiavgift (MVA) de har.

