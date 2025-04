WSJ: – Trump er besatt av toll

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trumps ideologiske besettelse med toll fortrenger rasjonelle vurderinger av konsekvensene. Amerikanere blir fortalt at de må akseptere smerten ved høyere priser, en tregere økonomi og fallende pensjonsfond. Alt dette skjer i Trumps forsøk på å omforme den amerikanske økonomien til det han ser for seg at den var på McKinleys tid på 1890-tallet.

Trump mener åpenbart at toll er verdt den økonomiske skaden. Det nyeste beviset er hans uttalelse sist helg om at han ikke bryr seg om prisene på utenlandske biler stiger. «Det kunne ikke brydd meg mindre, for hvis prisene på utenlandske biler øker, kommer folk til å kjøpe amerikanske biler,» sa Trump til NBC News. «Jeg håper de hever prisene sine, for hvis de gjør det, vil folk kjøpe amerikansk-produserte biler. Vi har nok av dem.»

Vi tviler på at amerikanske forbrukere vil være enige når de står i bilforretningen. Trumps 25 prosent toll på utenlandske biler, som trer i kraft denne uken, vil øke bilprisene. Utenlandske bilprodusenter kan absorbere noe av kostnaden, men en del vil garantert bli overført til amerikanske forbrukere.

Trump ignorerer også at amerikanske bilprodusenter sannsynligvis vil heve prisene sine.

I den virkelige økonomiske verden er toll en skatt. Hvis du henter inn 600 milliarder dollar i årlige inntekter til den føderale regjeringen, tar du det beløpet bort fra enkeltpersoner og bedrifter i den private økonomien.

Financial Times

Jordskjelvet i Myanmar kunne knapt ha kommet på et verre tidspunkt for den skjøre staten. Tiår med undertrykkende militærstyre og interne opprør har tappet landet for utvikling. Nå mangler hjelpeorganisasjoner sikkerhetsgarantier, tilgang og informasjon for å kunne drive katastrofehjelp.

Die Welt

Den som mister borgernes tillit undergraver også demokratiets fundament. Akkurat dette skjer nå med det kristendemokratiske partiet CDU, slik som med SPD og FDP tidligere. Forhandlingsresultatene som Friedrich Merz hittil kan vise til, ryster troen på politikken.

Dagens Industri

Liberalerna risikerer å falle ut av Riksdagen ved neste valg. De må avklare spørsmålet som har plaget svensk politikk i 15 år – nemlig forholdet til Sverigedemokraterna og i forlengelsen av dette, regjeringsspørsmålet.

