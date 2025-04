KLP solgte seg i fjor ut av Caterpillar av den grunn, mens oljefondets investering ved årsskiftet var verdt over 24 milliarder kroner.

Ulovlig okkupasjon

Amnesty minner om at FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ), i fjor sommer slo fast at Israels okkupasjon er ulovlig.

FN har også bedt verdenssamfunnet om å avslutte all støtte til okkupasjonen innen september 2025, påpeker menneskerettsorganisasjonen.

– Når oljefondet investerer i selskaper som leverer utstyr brukt til å rive palestinske hjem i okkuperte områder, risikerer vi at fellesskapets sparepenger bidrar til mulige krigsforbrytelser, sier Sjoner.

Amnesty mener at oljefondets etiske retningslinjer må skjerpes.

– Dette er ikke enkelttilfelle. Vi ser igjen og igjen at oljefondet investerer i selskaper som sannsynligvis bidrar til okkupasjon og menneskerettighetsbrudd. Det må få konsekvenser. Fondet må få et etisk rammeverk som sikrer at ikke sparepengene våre bidrar til menneskerettighetsbrudd, sier Sjoner.

Tas på alvor

Direktør for eierskap og etterlevelse i NBIM, Carine Smith Ihenacho, bekrefter at de har mottatt henvendelsen fra Amnesty, men kommenterer ikke innholdet.

– Vi setter pris på all informasjon vi mottar om selskapene vi er investert i og tar disse bekymringene på alvor, sier hun til NTB.

– Det er det uavhengige Etikkrådet, utnevnt av Finansdepartementet, som har i oppgave å vurdere selskaper opp mot de etiske retningslinjene for fondet. Vi har videreformidlet informasjonen fra Amnesty til Etikkrådet, sier Smith Ihenacho.

Hun viser til at fondet i dag er investert i henhold til det mandatet Finansdepartementet har gitt.

– Mandatet sier at fondet skal være bredt investert over hele verden for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risiko, sier Smith Ihenacho.

