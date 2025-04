Valget ble sett på som en prøve på USAs president Donald Trumps popularitet – og avgjorde om delstatens høyesterett vil ha liberalt eller konservativt flertall.

BLE VALGT: Den liberale dommeren Susan Crawford. Foto: NTB

Med Crawfords seier beholder domstolen et liberalt flertall (4-3), slik det har vært siden 2023. En liberal dommer er ikke på valg igjen før april 2028, noe som sikrer at de liberale enten vil opprettholde eller øke sitt grep om domstolen fram til da.

Domstolen kan blant annet vurdere lovligheten av valglover og avgjøre strid rundt framtidige valgresultater, noe som er viktig for Trump.

Det dyreste domstolsvalget i USA

Valgresultatet ses på som et stort nederlag for president Donald Trump og Elon Musk, som har drevet en intens kampanje for Crawfords motstander, den konservative kandidaten Brad Schimel.

Musk var i helgen i Wisconsin for å tale til fordel for Schimel og delte ut to sjekker på 1 million dollar til to velgere. Musk og grupper han finansierer, har spyttet inn over 21 millioner dollar inn i valgkampen.

Valget er for øvrig det dyreste domstolsvalget som er registrert i USA, med utgifter nærmere 99 millioner dollar, ifølge Brennan Center for Justice. Det tilsvarer over 1 milliard norske kroner.

Den forrige rekorden var på 51 millioner dollar – det var for samme delstats høyesterettsvalg i 2023.

«Elon Schimel»

Crawford er valgt til en periode på ti år og erstatter den liberale dommeren Ann Walsh Bradley, som går av med pensjon etter 30 år.

Susan Crawford har ledet juridiske kamper for å beskytte blant annet abortrettigheter og fagforeningenes makt.

Hun har blant annet kritisert Schimel for hans bånd til Musk og republikanerne, og hun refererte til Musk som «Elon Schimel» under en debatt.