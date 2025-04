Sprekkene som har oppstått mellom USA og Europa, kan utvilsomt bety nye muligheter for Kina, som nå forsøker å fremstille seg selv som den fremste forsvareren av en regelbasert verdensorden.

– Det er noe tull, selvfølgelig, sier forsker Alexis von Sydow ved det Nasjonale kunnskapssenteret om Kina ved Utenrikspolitisk institutt i Stockholm.

En sjarmoffensiv

Kina har den siste tiden startet en sjarmoffensiv overfor Europa. I flere møter med representanter fra EU-land har kinesiske toppdiplomater fremhevet Kina som en mer pålitelig partner enn Washington, et budskap som også har blitt formidlet når EU-representanter har besøkt Beijing.

KINA-EKSPERT: Forsker Alexis von Sydow ved Utenrikspolitisk institutt i Stockholm. Foto: LinkedIn

Von Sydow mener Kina forsøker å dra fordeler av splittelsen i forholdet mellom Europa og USA.

– Kina har lenge ønsket at Europa ikke skal stå USA så nært. Kineserne understreker at de ønsker at Europa skal opptre mer som en uavhengig aktør og være strategiske uavhengige av USA, sier von Sydow til det svenske nyhetsbyrået TT.

Han påpeker at dersom krigen mellom Russland og Ukraina tar slutt, kan Europa faktisk synes at det vil være litt enklere å nærme seg Kina. Europas største problem de siste årene har vært at Beijing har støttet angriperen Russland økonomisk.

Fra ukrainsk side ser man på Kina som en part man ikke har råd til å ha et dårlig forhold til.

Drar fordel av USAs politikk

Ukrainas tidligere utenriksminister Dmytro Kuleba besøkte Kina i fjor sommer. Han møtte da Kinas utenriksminister Wang Yi. Da ble blant annet krigen og Kinas mulige rolle i en fredsprosess diskutert.

Ifølge Kuleba er Kina det landet som nå tjener mest på USAs president Donald Trumps svingning når det gjelder støtten til Ukraina. Kina kan dra størst fordeler av Trumps utenrikspolitikk, selv om det nok ikke er Trumps mål.