EU ruster seg for Trumps «frigjøringsdag»

USAs president Donald Trump har døpt 2. april for «frigjøringsdagen». Resten av verden, EU inkludert, håper at dagen ikke vil bli husket for å være starten på et globalt økonomisk krasj.

Trump vil øke en såkalt «gjensidig toll» kraftig på alle varer USA importerer. Dette skal gjøre USA stort og mektig igjen.

Målet er å gjøre USA til verdens industrielle supermakt, har Det hvite hus' talsperson Karoline Leavitt erklært.

Detaljene i planen skal kunngjøres onsdag klokken 22 norsk tid.

Venter i skrekk

EU-byråkrater tror at det vil være snakk om en flat tosifret tollsats, skriver Politico.

USA har fra før varslet 25 prosent økt toll på import av stål, aluminium, biler og bildeler. I forrige uke dro EUs handelskommissær Maros Sefcovic til Washington for å prøve å snakke USA til fornuft. Han kom tomhendt tilbake.

Blant dem som nå venter i skrekk på detaljene, er EUs bilindustri, vinbønder og osteprodusenter.

Den italienske industrilobbyen Confindustria advarte onsdag om at følgene av Trump-tollen for landets bedrifter vil bli massiv, skriver Reuters.

Men EU vil trolig ikke svare med én gang, ifølge Politico. I stedet vil de ta seg tid til å analysere tollpakken, antyder tjenestemenn.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen gjorde det uansett klart tirsdag at EU har planene klare for et motsvar.

– Vi har en sterk plan

– Vi er åpne for forhandlinger, men vi har en sterk plan for motsvar om det blir nødvendig, sa hun i en tale til EU-parlamentet.

EUs strategi framover er tredelt, ifølge kommisjonspresidenten: Å fortsette forhandlingene, men fra en styrket posisjon som følge av kraftige mottiltak, øke handelen med andre partnere enn USA og styrking av EUs indre marked.

– Europa har mange kort på hånden, slo hun fast – med et nikk til Trumps yndede bruk av metaforen.

Torsdag skal EU-landenes ambassadører samles for å forberede mandagens rådsmøte for unionens handelsministre. Trump-tollen vil garantert toppe dagsordenen.

Mandag er også statsminister Jonas Gahr Støre, NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-sjef Peggy Hessen Følsvik ventet til Brussel. Også der står en mulig handelskrig og Norges posisjon aller øverst på agendaen.

