Regjeringen avviser Høyres tollkritikk: Ikke tid for politisk spinn

– Når vi her hjemme nå er hoderystende til Trumps tollkrig, er det verdt å huske på at Norge faktisk har svært høye tollmurer selv, og at Støre-regjeringen har økt dem de siste årene. Vi har 344 prosent toll på biff, 191 prosent på nypoteter og 429 prosent på lammekjøtt, sier Solberg.

Vedum: Utidig og uansvarlig

Senterparti-leder og tidligere finansminister Trygve Slagsvold Vedum reagerer kraftig på uttalelsene fra Solberg og på at kritikken fremmes nå. Han mener det overhodet ikke er dekning i den amerikanske handelsrapporten for Solbergs påstander.

– Det virker ikke som om hun faktisk har lest rapporten og bare prøver å score billige politiske poenger på bekostning av norsk landbruk og matproduksjon, sier Vedum til NTB.

Han hevder rapporten viser at det samlede norske tollnivået har falt fra 2022 til 2023, at varene Solberg bruker som eksempler ikke er nevnt i rapporten og at det norske tollnivået er lavere og mindre omfattende enn for eksempel EUs.

Solbergs kritikk rammer virksomheter som sysselsetter rundt 100.000 nordmenn, mener han.

– Jeg mener Høyre-lederens kritikk er både uansvarlig og utidig, sier Vedum

Stoltenberg advarer

Også finansminister Jens Stoltenberg (Ap) slo tirsdag kveld hardt tilbake mot Solberg.

– Dette er overhodet ikke dagen der man skal bruke et billig utspill til å gjøre noe som kan koste Norge dyrt, sa han til TV 2.

Det er uklart for Stoltenberg «hva Solberg faktisk vil med utspillet». Finansministeren poengterer at det er viktig å stå sammen om å avvise USAs argumenter for å øke tollsatser.

– Da bør vi ikke bruke amerikanernes argumenter. Det kan lett oppfattes som vi er enig, og det bør vi overhodet ikke være, fortsetter Stoltenberg.

Finansministeren påpeker at rapporten Solberg viser til er en rapport som har kommet ut hvert år, der USA flere ganger har kritisert Norge for tollsatser på landbruksvarer.

(©NTB)