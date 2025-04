President Donald Trump har informert sin indre krets om at Elon Musk i løpet av de nærmeste ukene vil trekke seg tilbake fra sin fremtredende rolle i administrasjonen. Det skriver Politico, basert på uttalelser fra tre kilder med kjennskap til saken.

Dette var akkurat hva den kjente Tesla-optimisten og Wedbush-analytikeren Daniel Ives håpet på. I mars skrev han at Musk brukte «110 prosent av tiden sin på Doge», og ikke i Tesla, noe som i praksis har gjort Tesla til et politisk symbol.



Tesla-aksjen stiger 4,6 prosent på nyheten. Tidligere i handelen var aksjen markant ned etter skuffende salg for første kvartal.

Lettelse

Musk har siden starten av året vært en sentral aktør i Trumps initiativ for effektivisering av offentlig sektor. Men ifølge kildene har både presidenten og Musk i det siste blitt enige om at det er på tide at teknologimilliardæren vender tilbake til sine forretninger.

– Elon, jeg vil takke deg – jeg vet at du har vært gjennom mye, sa Trump på et kabinettmøte 24. mars, hvor han også kalte Musk «en patriot» og «en venn av meg», ifølge Politico.

Avisen melder også at flere i Trumps nærmeste krets er lettet over at Musk snart vil trekke seg, da det har vært flere overraskelser fra Doge, blant annet da føderalt ansatte ble bedt om å liste opp arbeidsinnsatsen sin.

Ifølge nyhetsnettstedet har flere i kretsen rundt Trump blitt frustrert over Musks uforutsigbarhet og gradvis begynt å anse ham som en politisk belastning.

Én kilde i Trump-administrasjonen sier Musk trolig vil beholde en mer uformell rolle som rådgiver, selv om han blir mindre synlig.