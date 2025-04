Søreide om toll: Svært alvorlig for Norge og norske arbeidsplasser

– Det at USA innfører 15 prosent toll på varer fra Norge og 20 prosent toll på varer fra EU er svært alvorlig for Norge og norske arbeidsplasser. Nå er det viktig at regjeringen så raskt som mulig får full oversikt over konsekvensene både av den direkte tollen på norske varer til USA og tollen som ilegges EU, sier Søreide i en kommentar til NTB.

Hun trekker fram at Norge risikerer å rammes dobbelt av tolløkningene, både av USAs toll og av EUs beskyttelsestiltak. Nesten 70 prosent av norsk eksport går til EU, mens tre prosent av det Norge eksporterer går til USA, poengterer den tidligere utenriksministeren.

– Det har derfor klart størst betydning for norske arbeidsplasser og norsk eksportindustri at vi unntas fra EUs beskyttelsestiltak, sier Ine Eriksen Søreide.