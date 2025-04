ET VARSLET TOLLSJOKK: USAs president Donald Trump holder en plakat om tollsatser under en tollkunngjøring i Rosehagen ved Det hvite hus i Washington, DC. Trump planlegger å innføre tollsatser på globale handelspartnere, som et sentralt tiltak i hans forsøk på å bringe industriproduksjon tilbake til USA og omforme et verdenshandelssystem han lenge har kritisert som urettferdig. Foto: Bloomberg