Oslo Motor Show fikk besøk av nærmere 57.000 bilinteresserte i oktober. Noe som også var rekord, og en dobling siden første gang arrangementet ble arrangert i 2010.

I tillegg holdt flere norske artister konserter i Oslo Spektrum. Broiler solgte ut sin konsert på tre minutter, og både Chris Holsten, Emma Steinsbakken, Staysman og dobbeltkonserten med Susanne Sundfør ble store publikumssuksesser.

Oslo Spektrum Arena hadde en omsetning på 160,4 millioner kroner i 2024, mens Nova Spektrum omsatte for 300 millioner kroner.

Byggestart

Tidligere i år gikk Stiftelsen NOVA Spektrum ut med nyheten om at man nå er klar for byggestart i forbindelse med nye Oslo Spektrum. Prosjektet innebærer etableringen av en ny kongress- og kulturscene med plass til opptil 3.000 personer. Som en del av utvidelsen vil Oslo Spektrum åpne fasaden mot Sonja Henies Plass, med en ny byhall på 800 kvadratmeter som skal fungere som et offentlig møtested.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang med utvidelsen av Oslo Spektrum etter mer enn ni års planlegging, sier Hagen.

– Vi er også overbevist om at Byhallen blir en attraktiv destinasjon i seg selv. Dette blir et sted der alle er velkomne, og der vi skal skape innhold og ta utgangspunkt i vår ambisjon om at Byhallen skal være et offentlig rom som kan brukes på mange ulike måter, legger hun til.

For 2025 forventer Nova-sjefen at årsregnskapet vil bli påvirket av en midlertidig arrangementspause fra 19. juni 2025 til 1. september 2026 som følge av planlagt byggeaktivitet. Samtidig vil stiftelsen få en økonomisk oppsving fra store arrangementer som arrangeres annethvert år, inkludert Nor-Shipping.

– Den midlertidige arrangementspausen vil medføre en betydelig omsetningsnedgang for Oslo Spektrum. Deler av nedgangen blir imidlertid kompensert gjennom økt aktivitet på Nova Spektrum ved at arrangement flyttes fra Oslo til Lillestrøm, sier Hagen og legger til at endringen i omsetningen er planlagt og tatt høyde for i forbindelse med utvidelsen av Oslo Spektrum.