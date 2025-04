– Vi er godt forberedt på at ting kan bli dårlig, sier Kristersson i en kommentar til tollsatsene.

– Vi skal kjempe for frihandel hver dag, men vi ser også at det er krefter i sving som vi kanskje ikke har kontroll over, men som vi må håndtere konsekvensene av, fortsetter han.

Alternativet blir at det ikke skjer forhandlinger, men beslutninger, som da vil få umiddelbare konsekvenser, ifølge Kristersson. Det er bra at Europa forhandler sammen, mener han.

– I handel er vi én aktør. Kanskje verdens største og viktigste enkeltaktør. Så vi har betydelig innflytelse i disse forhandlingene, sa Kristersson.